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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث الكثير من المواطنين عبر نحرك البحث جوجل"عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو استعدادًا لسدادها ومنعًا لانقطاع الخدمة.

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عقوبة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

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طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس

وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لكل عملاء الشركة طرق تسديد فاتورة التليفون بشكل أسهل حتى لا يضطر على المواطنين جميعهم النزول لأحد مقرات الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم سدادها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي billing.te.eg/ar-eg

 يتم تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها

 الضغط على زر دفع الفواتير

 الضغط على كلمة سداد عن طريق الفيزا الخاصة بك

كما يتم تسديد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري أو أمان، أو من خلال زيارة السنترال التابع له العميل، خدمة مصاري، وخدمة سداد، وخدمة أو فودافون كاش

كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل وهو 140.

عقوبة عدم السداد

لوتشمل عقوبة عدم دفع فاتورة التليفون الارضي تحويله إلى استقبال فقط، فضلا عن قطع خدمة الإنترنت الأرضي بها عن الخط، ويتم تحديد مهلة لسداد الفاتورة، وفي حالة تخطي المهلة يدفع العميل غرامة مالية إلى جانب قيمة الفاتورة.

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