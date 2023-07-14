عبد الباسط حمودة يحيي حفلًا غنائيًا غدًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، لاحياء حفلاً غنائيًا غدٍ، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بساقية الصاوي.

ويقدم المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، منها : "أنا مش عارفني، ضيعنا، إدينى قلبك، الدنيا حلوة ، أنت في حتة تانية".

آخر أعمال عبدالباسط حموده

يشار إلى أن انتهى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، مؤخراً من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدى الجديد "البريمو" المقرر طرحه فى دور العرض قريباً.

وكان قرر صناع الفيلم إطلاق الأغنية قبل بدء عرض الفيلم فى السينمات، وذلك ضمن عمليات الدعاية التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

معلومات عن عبدالباسط حموده

أكتسب المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، شهرة في منطقته والمناطق المجاورة، وأصبح محل ترحيب ومتابعة من طرف الجمهور نظراً لما يتمتّع به من قدرات صوتية ومواهب فنية.

توجّه المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إلى تسجيل العديد من الأغاني الخاصة به والتي لاقت رواجاً كبيراً، وحفظه محبوه ومشجعوه على غرار "سيبوني وارجعوا، أنا تعبان بجد، قدري"، وقد جمعها مع مجموعة أخرى في ألبوم بعنوان "كلك عاجبني".