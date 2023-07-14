تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية.. شروط القبول لعام 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، في تلك الأوقات من كل عام، عن تنسيق وشروط الالتحاق بالكليات العسكرية، والتي تأتي من بينها الكلية العسكرية التكنولوجية.

وصدق القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط القبول بالكلية العسكرية التكنولوجية لعام 2023.

شروط القبول تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

تقبل الكلية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية قسم علمي، والحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظامي ثلاث وخمس سنوات منتظمين، لتخصصات الميكانيكا والكهرباء.

وتقبل الكلية الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وزارة الإنتاج الحربي.

وتقبل الكلية أيضًا الطلاب المقيدين في دراسات أعلى من الشهادات المذكورة وهي (كليات الهندسة، الجامعات التكنولوجية، كليات التعليم الصناعي، المعاهد الفنية الصناعية العليا).

يشترط ألا يزيد عمر الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية والصناعية نظام ثلاث سنوات، عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ويشترط ألا يزيد عمر الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، والمقيدين في الدراسات العليا، عن عمر 22 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

تقبل الكلية من مجموع 60% للثانوية العامة كحد أدنى.

تقبل الكلية من مجموع 80% للثانوية الصناعية كحد أدنى.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

يحصل الطالبة بعد التخرج على البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.