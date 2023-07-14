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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طلائع الجيش في ختام الدوري

بيراميدز
بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 أمام نظيره فريق طلائع الجيش وذلك في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة  على إستاد الدفاع الجوي .

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الليلة .. بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في ختام الدوري المصري الممتاز

يلتقي بيراميدز بنظيره فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بيراميدز المتوقع 

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني لبيراميدز مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: يوسف نادر .

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي -  محمد حمدي - كريم حافظ .

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل -  محمود صابر -  أوجو صامويل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويغيب عن صفوف بيراميدز كلا منعلي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم

إلي جانب غياب عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور .. بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية

ويحتل الفريق الكروي بنادي بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ78 نقطة ، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

 

 

 

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