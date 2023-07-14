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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في ختام الدوري المصري الممتاز

بيراميدز وطلائع الجيش
بيراميدز وطلائع الجيش

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الجمعة على إستاد الدفاع الجوي في ختام منافسات النسخة الحالية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

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ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ78 نقطة ، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويسعي الجهاز الفني لنادي بيراميدز تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل العودة لنغمة الأنتصارات وذلك بعدما سقط الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

فيما يرغب طلائع الجهاز في تحقيق الفوز عللا بيراميدز من أجل إنهاء الدوري بشكل جيد بعدما ضمن بقائه في المسابقة بعد الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة السابقة بالدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد صادق - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود صابر - محمود جمال - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويفتقد الفريق لجهود:

علي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم

عبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور .. بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية

 

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