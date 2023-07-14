موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري ..والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بنظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الجمعة في المباراة المقرر لها على إستاد الدفاع الجوي في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

تذاع أحداث مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في ختام لقاءات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة .

حكم مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ويدير لقاء بيراميدز وطلائع الجيش بختام الدوري المصري الممتاز الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه كلا من محمد عبد المجيد مساعد أول ، عمرو جمعة مساعد ثاني ، وأحمد حمدي حكم رابع، بجانب عمرو الشناوي حكم فيديو، وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

ويحتل الفريق الكروي بنادي بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ78 نقطة ، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول والتي جمعت بين بيراميدز وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري المصري الممتاز ، أنتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله فخر الدين بن يوسف