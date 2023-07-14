الصحة العالمية تحذر من مادة "اسبارتام" المستخدمة في مشروبات "الدايت"

أقرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تصنيف مادة "اسبارتام" المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية "الدايت" على أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به.

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صلة محتملة بين الاسبارتام ونوع من سرطان الكبد

وذكر تقرير الذي عرضته قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي هيئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، حددت صلة محتملة بين الاسبارتام ونوع من سرطان الكبد يسمى سرطان الخلايا الكبدية، بعد مراجعة ثلاث دراسات بشرية علمية كبيرة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، فحصت المشروبات المحلاة صناعيًا.

يستخدم الاسبارتام في العديد من المشروبات الغازية

ويستخدم الاسبارتام في العديد من المشروبات الغازية كبديل للسكر، فيما وصفت الوكالة بأن المشروبات المحلاة صناعيًا على مر التاريخ" بأنها "أكبر مصدر للتعرض للاسبارتام".