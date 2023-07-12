بيراميدز يكشف تطورات إصابة إسلام عيسى ومدة غيابه

أجرى إسلام عيسى لاعب وسط نادي بيراميدز عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن عيسى خضع لجراحة حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل، تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

أوضح المنيري أنه تم تثبيت الكسر بمسامير في القدم خلال الجراحة، موضحا أن اللاعب من المنتظر أن يبدأ بعد أسبوعين برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للملاعب مجددا.

بيان هام من نادي بيراميدز

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا أمس الثلاثاء أعلن فيه استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.