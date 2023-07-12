عاجل
أصغرعريس في مصر يكشف كواليس خطبته (فيديو) شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 126 أفعال مخلة وصور خادشة السبب وراء إيقاف مذيع بى بى سى خالد أبو بكر يلمح لإجراء تغيير وزاري
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يكشف تطورات إصابة إسلام عيسى ومدة غيابه

اسلام عيسى
اسلام عيسى

أجرى إسلام عيسى لاعب وسط نادي بيراميدز عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.

txt

بيراميدز يعلن استمراره في الاستثمار بالكرة المصرية

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن عيسى خضع لجراحة حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل، تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

أوضح المنيري أنه تم تثبيت الكسر بمسامير في القدم خلال الجراحة، موضحا أن اللاعب من المنتظر أن يبدأ بعد أسبوعين برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للملاعب مجددا.

بيان هام من نادي بيراميدز

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا أمس الثلاثاء أعلن فيه استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.

الجريدة الورقية