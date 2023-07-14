الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، والمحاور التي تربط بين المحافظتين وبالطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية سيولة للسيارات بشتى أنواعها بالتزامن مع عطلة الموظفين وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى.

شهد كوبرى أكتوبر سيولة مرورية للسيارات القادمة من الجيزة إلى مناطق وسط البلد، وانسياب في الاتجاه العكسى وكذلك السيارات المتجهة من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، كما تم رصد انسياب مروري بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة حتي الطريق الدائرى.

ظهرت سيولة في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد، وانسياب مروري أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان إلى المعادى والمقطم، وأيضا للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.