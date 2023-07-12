بيراميدز يزاحم الأهلي والزمالك على هذا الثنائي

يسعى نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل بداية الموسم الجديد حيث المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

اقرأ ايضًا ..

بيراميدز يفاوض ثنائي فيوتشر

وضع نادي بيراميدز ثنائي نادي فيوتشر وأهداف الأهلي والزمالك ضمن قائمته للتعاقد معهم في الصيف الحالي، ويريد جايمي باتشيكو التعاقد مع محمد رضا بوبو ومهند لاشين.

عرض نادي بيراميدز عرض رسمي لإدارة فيوتشر ويرغب في الحصول على خدمات محمد رضا بوبو لدعم وسط الملعب بعد رحيل محمود حماده ونبيل عماد دونجا، وحاجتهم لتقديم الدعم لبلاتي تورية.

في حين وضع بيراميدز مهند لاشين ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين خاصة وأنه يريد لاعب دولي يقود وسط الملعب يكون بجوار بلاتي وخلف عبدالله السعيد.

موقف فيوتشر من رحيل ثنائي الفريق

يرفض فريق فيوتشر التفريط في خدمات ثنائي الفريق خاصه وانه سيشارك في كأس الكونفدرالية بالموسم المقبل، ويريد تكوين فريق قوي قادر على المنافسة، لكن سيوافق الفريق على رحيل الثنائي حال التعاقد مع بدلاء قبل المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا