رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مجموعة مشروعات تنموية وخدمية فى جنوب سيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

قدم اللواء خالد فودة عرضاً مفصلاً عن الموقف التنفيذى لهذه المشروعات التى ستقام على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ، والترويج لها، وذلك سعياً لزيادة حجم التدفق السياحى على المدينة.

كما استعرض خالد فودة جهود التنسيق المستمرة لزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية لتشغيلها فى مدينة شرم الشيخ، وهو ما يأتى فى إطار اعتبارها مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

وأشار المحافظ إلى الزيارة المرتقبة لمدينتى طابا ونويبع التى سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد المنطقة الحرة، والميناء الجاف، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التى تستهدف تطوير المدينتين، وزيادة الفرص السياحية بهما، جذباً لمزيد من الاستثمارات إليهما.

كما استعرض عدد من المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المدينتين، والمشروعات المقترح تنفيذها فى هذا الإطار بمختلف القطاعات.