عاجل
خالد الصاوي يعلق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك: بشجع الأضعف (فيديو) مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد الخسارة من الاهلي برباعية في الدوري

أوسوريو يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

كشف المدرب البرتغالي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزملك موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، عقب الهزيمة من النادي الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة اليوم الخميس بالدوري الممتاز.

اقرأ ايضًا ..

txt

الشناوي "يواسي" زيزو بعد هزيمة القمة (صور)

txt

أوسوريو يحدد مطالب الزمالك عقب الهزيمة من الأهلي

أوسوريو يحسم مصيره مع الزمالك

علق أوسوريو على رحيله عن نادي الزمالك عقب الهزيمة برباعية أمام النادي الاهلي، وقال: "مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، غير قادر على الانتظار وأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية للاندية أمام النصر والشباب والاتحاد المنسيتيري".

أكمل أوسوريو: "خسارة الزمالك من الأهلي سوف تكون سبب في صحوة عدد كبير من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، ونحتاج للفوز بالبطولة العربية".

أخطات في مشاركة ثلاثي الفريق

أستطرد أوسوريو: "كنت أرى أن مشاركة زيزو وشيكابالا وأحمد فتوح سوف تصنع الفارق، لكني أخطأت، ولكن في نفس الوقت لن أقتل نفسي بسبب الخسارة، سنغلق الصفحة ولن نبكي عليها".

هاجم جمهور الزمالك طريقة لعب الفريق أمام الأهلي، والتي تسببت في خسارة اللقاء من شوطها الاول حين تلقى الفريق ثلاثة أهداف من بينها هدف بعد مرور دقيقة ونصف.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية