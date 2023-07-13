أوسوريو يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

بعد الخسارة من الاهلي برباعية في الدوري

كشف المدرب البرتغالي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزملك موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، عقب الهزيمة من النادي الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة اليوم الخميس بالدوري الممتاز.

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أوسوريو يحسم مصيره مع الزمالك

علق أوسوريو على رحيله عن نادي الزمالك عقب الهزيمة برباعية أمام النادي الاهلي، وقال: "مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، غير قادر على الانتظار وأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية للاندية أمام النصر والشباب والاتحاد المنسيتيري".

أكمل أوسوريو: "خسارة الزمالك من الأهلي سوف تكون سبب في صحوة عدد كبير من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، ونحتاج للفوز بالبطولة العربية".

أخطات في مشاركة ثلاثي الفريق

أستطرد أوسوريو: "كنت أرى أن مشاركة زيزو وشيكابالا وأحمد فتوح سوف تصنع الفارق، لكني أخطأت، ولكن في نفس الوقت لن أقتل نفسي بسبب الخسارة، سنغلق الصفحة ولن نبكي عليها".

هاجم جمهور الزمالك طريقة لعب الفريق أمام الأهلي، والتي تسببت في خسارة اللقاء من شوطها الاول حين تلقى الفريق ثلاثة أهداف من بينها هدف بعد مرور دقيقة ونصف.

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