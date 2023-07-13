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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشناوي "يواسي" زيزو بعد هزيمة القمة (صور)

الشناوي وزيزو
الشناوي وزيزو

ظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في مشهد يجمعه مع أحمد زيزو نجم نادي الزمالك، حيث كان يتحدث معه عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

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الشناوي يواسي زيزو بعد هزيمة القمة 

حرص محمد الشناوي على مواساة زيزو بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في القمة التي سجل فيها أحمد مصطفي هدف الفارس الأبيض الوحيد، كما سدد صاروخية في الدقيقة 85 ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى النادي الأهلي.

كرة زيزو في قائمة النادي الأهلي ليست المرة الاولى التي ترتطم فيها كرات اللاعب بالقائم أو العارضة بمباراة القمة، وحرص الشناوي على مواساة زيزو عقب اللقاء لتقديم الدعم للاعب الأفضل في الدوري المصري حاليًا.

يتواجد أحمد سيد زيزو في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للاهداف برصيد 13 هدف خلف كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 16 هدف، وياتي محمد شريف مهاجم الأهلي برصيد 9 أهداف.

انتهت مباراة الاهلي والزمالك بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل الأهداف حسين الشحات "هدفين" وعلي معلول ومحمد شريف، بالإضافة إلى هدف زيزو عن طريق ضربة جزاء.

 

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