طريقة عمل شوربة الشمندر للنباتيين بخطوات بسيطة

شوربة الشمندر للنباتيين من أطيب وصفات الأكل النباتي وخفيفة علي المعدة، ويفضلها الكثيرين وعشاق الشمندر الأحمر الطيب والمغذي، لذلك نقدم لكم طريقة عمل شوربة الشمندر.

شوربة الشمندر

مقادير شوربة الشمندر للنباتيين

- الشمندر : 6 حبات (مقطع أنصاف)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 3 حبات (مقطع أنصاف)

- الثوم : 6 فصوص

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مقشر ومقطع)

- مرق خضار : 2 كوب

- ملح : رشّة

- فلفل ابيض : ملعقة صغيرة

- حليب جوز الهند : نصف كوب

شوربة الشمندر

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وشوحيهما حتى يذبلا.

أضيفي الشمندر وقلبي لحوالي 4 دقائق.

أضيفي الزنجبيل وقلبي، ثم اسكبي مرق الخضار، وحليب جوز الهند، وتبلي بالملح والفلفل الأبيض.

غطي القدر، واتركي المزيج حتى يغلي وتنضج المكونات تماماً.

اهرسي الخليط بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم القوام.

اسكبي شوربة الشمندر في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.