حضري شوربة خضار علي الطريقة الإسبانية

تعتبر شوربة خضار من أهم الأطعمة التي تساهم في بناء الجسم، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الخضار على طريقة المطبخ الإسباني، وتمتعي بالمذاق الفاخر للشوربة.

شوربة خضار علي الطريقة الإسبانية

مقادير شوربة خضار

- الجزر : 4 حبات (مقطع مكعبات)

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة مكعبات)

- البروكولي : رأس (مقطع)

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- الفاصوليا الخضراء : 200 غم (مقطعة)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الماء : حسب الحاجة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

شوربة خضار علي الطريقة الإسبانية

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الجزر، والكوسا، والفاصولياء، والبروكلي، والبطاطس.

أضيفي مرق الدجاج وقلبي المكونات لحوالي 5 دقائق.

صُبي الماء حتى يغطّي المكونات تماماً.

نكّهي الشوربة بالملح والفلفل الأسود، واتركيها على النار حتى الغليان.

خففي النار واتركي الشوربة حتى تنضج تماماً.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.