رش مياه في وجه رئيس الوزراء يحول برلمان أوروبي لحلبة مصارعة.. شاهد

اندلع شجار في برلمان كوسوفو في العاصمة بريشتينا، بعد أن رش نائب الماء على رئيس الوزراء ألبين كورتي، عندما كان يخطب بشأن الإجراءات الحكومية، المتعلقة بالحد من التوترات مع العرقية الصربية شمال البلاد.

واقترب نائب من حزب كوسوفو الديمقراطي من كورتي أثناء إلقائه خطابا، ورش على وجهه الماء، ما أثار اندلاع الشجار، الذي تم خلاله إخراج كورتي عندما عمت الفوضى.

وانتقد عدد من أحزاب المعارضة بالبلاد سياسات كورتي في الشمال، وهو ما أدى إلى توتير العلاقات مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

وقد واجه كورتي ضغوطا أمريكية وأوروبية حتى يساهم في تهدئة الوضع، الناجم عن العنف الحاصل في مايو الماضي، بعد أن دعمت الشرطة رؤساء بلديات من العرقية الألبانية لتولي مناصب، إثر انتخابات قاطعتها على نطاق واسع العرقية الصربية التي تمثل أغلبية في المنطقة.

مأساة قديمة جديدة

وجرح عشرات الأشخاص خلال صدامات بين السكان الصرب المحليين، وشرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام بقيادة منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو ما غذى المخاوف من نشوب صراع شبيه بذلك الذي وقع في 1998/1999، والذي أدى إلى مقتل 10 آلاف شخص.

وأعلن كورتي أمس الأربعاء عن نيته خفض عدد من عناصر الشرطة الخاصة، من أمام المباني البلدية في المناطق ذات الأغلبية الصربية شمال كوسوفو، وأنه سينظم انتخابات بلدية في كل مدينة، ما أغضب ذلك المعارضة التي جادلت بأن كورتي عرض موقف كوسوفو الدولي للخطر، جاء ذلك في فيديو وتقرير نشرته قناة يورونيوز.

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