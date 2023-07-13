مشجعو أوروبا يدعمون الأهلي على شواطئ الغردقة قبل مباراة القمة

حرص عدد مشجعي أوروبا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على مساندة النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك في مباراة القمة في الدوري المصري بحمل علم النادى الأهلي وترديد اغاني الأهلي والتقاط الصور التذكارية على شواطئ الغردقة.



وكشف احمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة احتفالات مشجعي أوروبا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة حاملين علم الأهلي وهتاف باسم اهلاوي وذلك كدعم ومساندة َالنادى الأهلى في مباراة اليوم ضد غريمه منافسه التقليدي النادي الزمالك في مبارة القمة والمقرر لها مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

واضاف اليوم الخميس ان عدد من السياح الأجانب حملوا علم الأهلي أثناء الغطس في قاع البحر والتقطوا عدد من الصور التذكارية تحت الماء تيمنا بفوز النادي الأهلي.

وأشارت ليديا وتحمل الجنسية السلوفانية بسعادتها لتواجدها في الغردقة تزامنا مع مباراة الأهلي و الزمالك ومتابعة أجواء تشجيع الأهلي مع الجمهور المصري.



وقالت إلينا وتحمل الجنسية الأوكرانية انها تشجع النادي الأهلي والذي يتابعه الملايين في اوروبا من عشاق كرة القدم ووصفته بالفريق العالمي.



وقال مارك سائح الماني ان النادي الأهلي له مشجعيين في اوروبا وتوقع فوز النادي الأهلي بنتيجة مباراة الأهلي وتسجيل هدفين.

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات تتابع مباراة الأهلي والزمالك الذين يمثلا قطبي الكرة المصرية لافتا إلى أن الفنادق حرصت على تجهيز شاشات ضخمة خصيصاً لمتابعة مباراة القطبيين

السياح بالغردقه