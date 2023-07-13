مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 19 سنة.. صدام شرس بين إسبانيا وإيطاليا

تقام اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا تحت 19 سنة، والمقامة حاليًا في مالطة، حيث يلتقي منتخب البرتغال مع النرويج، بينما يصطدم المنتخب الإسباني بنظيره الايطالي.

البرتغال ضد النرويج ..

وتأهل منتخب البرتغال إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع المواجهات على إيطاليا وبولندا ومالطة.

وحل المنتخب الإيطالي وصيفًا للمجموعة برصيد أربع نقاط بعدما فاز على مالطة وخسر من البرتغال وتعادل مع بولندا.

تبدأ مباراة البرتغال والنرويج في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب ناشيونال ستاديوم.

إسبانيا ضد إيطاليا ..

وتأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعد إنهائه دور المجموعات في المركز الأول برصيد سبع نقاط بعدما فاز بمباراتين على ايسلندا واليونان وتعادل مع النرويج.

وجاء منتخب النرويج وصيفًا المجموعة برصيد خمس نقاط بعدما فاز على اليونان وتعادل في مباراتين مع اسبانيا وايسلندا.

وتبدأ مباراة إسبانيا وإيطاليا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب هيبيرنيانس جراوند.

ويذكر أن انجلترا حصلت على اللقب الموسم الماضي بعد فوزها على في النهائي بنتيجة 3/1، على ملعب أنتونا مالاتينسكيو