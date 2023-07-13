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الخميس 13 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بامبو ومرسي في قائمة البنك الأهلي استعدادًا لمواجهة فيوتشر بالدوري

باسم مرسي
باسم مرسي

اختار بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساء. 

وجاءت القائمة علي النحو التالي 

حراسة المرمي..

محمد ابوجبل _ أحمد صبحي 

خط الدفاع 

سعيدو سيمبوري _ أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ خالد مصطفي _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو 

خط الوسط 

محمد فتحى _ أحمد سعيد _ حمدى علاء _ محمود سيد _ فراس بن عايفية _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ محمود قاعود 

خط الهجوم 

كريم بامبو _ باسم مرسي

 

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