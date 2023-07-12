منع التصوير والحقائب.. شروط دخول حفل ترافيس سكوت

يستعد مغني الراب ترافيس سكوت، للاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد «يوتوبيا» في حفل ضخم في مصر عند أهرامات الجيزة، والأمر الذي اثار جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في حفلته الأخيرة والتي أدت إلى وفاة 10 أشخاص.

أسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت

أعلن الموقع الخاص لـ مغني الراب ترافيس سكوت، عن موعد الحفل في في 28 يوليو، وهناك فئتان فقط للتذاكر الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه.

وبعد نص ساعة، أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم ترافيس سكوت، نفاد جميع التذاكر فور الإعلان عن طرحها، والتي شهت إقبالًا كبيرًا وعبر مغني الراب عن فرحته بهذا الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

حفل ترافيس سكوت

شروط دخول حفل ترافيس سكوت

وضعت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت العديد من شروط الحضور، كان أهمها منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما سيتم منع كاميرات التصوير، والحقائب الكبيرة.

حفل ترافيس سكوت

ما لا تعرفه عن ترافيس سكوت

ترافيس سكوت هو رابر أمريكي، ولد في أبريل 1991، تم ترشيحه لثمانى جوائز جرامي وفاز بجائزة جرامي اللاتينية، وبجائزة بيلبورد الموسيقية.

وذاع صيته عام 2012 عندما طرح أول مشروع كامل، وكان ألبومه الثاني في ترتيب بيلبورد 200، وبدأ في 2018 في طرح الأغاني المنفردة، وكان عام 2020 سعيدا عليه، حيث حجز بثلاث أغاني له المراكز الأولى في قائمة هوت 100.

حفل ترافيس سكوت

أزمة ترافيس سكوت الأخيرة ووفاة 10 أشخاص

اكتسب ترافيس سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، خاصة خلال مهرجان أسترو وورلد الموسيقي عام 2021.

تدافعت الجماهير لمقدمة المسرح خلال فقرة تراڤيس، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين التسع سنوات والـ 27 سنة.

وعلى الفور رفعت دعاوى قضائية متعددة ضد ترافيس سكوت ومنظمي الحفل، بما في ذلك شركة الترفيه Live Nation التي أنتجت الحدث، ونفى المتهمون الادعاءات القائلة بأن التقصير في التخطيط والترويج للمهرجان ساهم في الوفيات، وبعد الجدل الكبير أعلنت هيئة المحلفين، عن رفضها توجيه الاتهام لسكوت بخصوص التدافع

حفل ترافيس سكوت