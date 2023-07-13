محمد رمضان عاريًا بأحضان 3 فتيات على السرير في مشهد جريء..ورد فعل عنيف من الجمهور (شاهد)

أثار الفنان محمد رمضان غضب واستياء الجمهور، خلال الساعات الأخيرة بنشر مجموعة صور ولقطات جريئة من كليب أحدث أغنياته "TETABTAB"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان يثير غضب الجمهور بلقطات جريئة من كليبه الجديد:

روج محمد رمضان لكليبه الجديد الذي يستعد لطرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة، وظهر في بعض الصور مرتديًا روب، في حين ظهر في صورة جريئة عاريًا ويحتضن ثلاثة فتيات بملابس مثيرة على السرير، الأمر الذي أثار صدمة وغضب الجمهور منتقدين جرأته اللافتة.

محمد رمضان من كليبه الجديد

جمهور محمد رمضان يفتح النار عليه بسبب جرأته: "الصورة التانية أوفر أوي ميصحش إنت مسلم يعني"

سرعان ما شن جمهور محمد رمضان حملة هجوم عنيفة ضد معبرين عن استيائهم وغضبهم الشديد من جرأته، في حين انتقد البعض كونه مسلمًا ويظهر بهذه الصورة أمام الجمهور، فكانت أبرز التعليقات: "الصورة التانية اوفر اوي بصراحة مش اوي كده انت مسلم يعني .. ماسوني .. انت انسان مو مسلم ربنا اتوب عليك .. والله انا من المعجبين بك لكن م توصل للدرجة ذي خلي لدينك خاطر وغيرة شوي الله يهديك .. هذا اكبر دليل ان الي ربي يرزقه يتكبر علا الله انت مسلم .. يقولُ يا ليتني قدمت لحياتي .. انت مسلم بلاسم صدقني وبصراحة تصرفاتك وصورك بتقل من قيمتك نصيحة راجع حالك".

محمد رمضان من كليبه الجديد

تعليقات الجمهور على كليب محمد رمضان الجديد

تعليقات الجمهور على كليب محمد رمضان الجديد

تعليقات الجمهور على كليب محمد رمضان الجديد

تعليقات الجمهور على كليب محمد رمضان الجديد

تعليقات الجمهور على كليب محمد رمضان الجديد

جاء البوست الترويجي لكليب محمد رمضان الجديد تزامنًا مع طرحه البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "ع الزيرو"، الذي من المقرر طرحه بمختلف دور العرض السينمائي قريبًا، إذْ ظهر خلاله برفقة الطفل منذر مهران وهما يجلسان على أحد السلالم برفقة كلبهما، المشهد الذي شبهه البعض ببوستر كليب "وقفة ناصية زمان" للفنان أحمد مكي، مؤكدين أن الثنائي كانا يجلسان بنفس الحارة الشعبية التي تم تصوير الكليب بداخلها منذ 5 سنوات.

محمد رمضان من كليبه الجديد

تشابه بوستر فيلم محمد رمضان مع بوستر كليب وقفة ناصية زمان

علق محمد رمضان على صورة البوستر قائلًا: "أبوك ملك و أنت وزيره .. وأي حلم أنت أميره .. قريباً فيلم ع الزيرو بجميع دور العرض .. ثقة في الله نجاح".



بوستر فيلم محمد رمضان “ع الزيرو”

محمد رمضان يستعد لعرض أحد أفلامه "ع الزيرو" بدور العرض السينمائي:

فيلم "ع الزيرو" بطولة نخبة من ألمع النجوم أبرزهم محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وإيمى إسلام، وراشد محمد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويتطرق الفيلم لمناقشة قضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

محمد رمضان ونيللي كريم

“هارلي” آخر أفلام محمد رمضان:

كانت آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "هارلي" الذي خاض به موسم عيد الفطر المبارك الماضي لعام 2023، وشاركه البطولة النجوم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، وحسني شتا، وهو من إنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر.

تدور أحداث فيلم "هارلي" فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم هارلي محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان:

على صعيد آخر، خاض الفنان محمد رمضان ماراثون دراما رمضان الماضي 2023، بمسلسل "جعفر العمدة"، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وزينة، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في الكثير من الصراعات سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل.

مسلسل جعفر العمدة

يقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.