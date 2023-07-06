محمد رمضان ومو صلاح .. لقاء الكينج والأسطورة يثير الجدل| والجمهور ينتظر رد فعل فخر العرب

فاجأ الفنان محمد رمضان الجمهور بصورة أسطورية وثق من خلالها صدفة التقائه بنجم منتخب مصر اللاعب محمد صلاح على شواطيء اليونان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان ومو صلاح يشعلان اليونان بلقاء العمالقة

أعرب محمد رمضان عن فرحته بمقابلة محمد صلاح وحبه الشديد له من خلال التعليق الذي أرفقه بالصورة قائلًا: "11 يا حبيبي يا مو"، وسرعان ما انهالت تعليقات الجمهور وزملاؤه من الوسط الفني معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بالثنائي، حيث وصفهم البعض بالكينج والأسطورة مؤكدين أنهما فخر الصناعة المصرية.

محمد رمضان ومحمد صلاح

الجمهور ينتظر رد فعل محمد صلاح على صورة محمد رمضان: فخر الصناعة المصرية

وينتظر بعض الجمهور تعليق اللاعب محمد صلاح على صورة محمد رمضان، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "يا سلام يا سلام .. الملوك .. كينج اللعبه واسطورة الشاشه .. الحبايب متجمعين .. محمد رمضان ومحمد صلاح ، فخر الصناعة المصرية .. اللي مستني كومنت مو صلاح يجي جمبي .. 2 نمبر وان في صورة مش هينفع كده .. صوره فيها ملايين .. خد بالك يا رمضان ده نمبر وان عالميًا بجد".

محمد رمضان يكشف لأول مرة أسرار علاقة الصداقة التي تجمعه باللاعب محمد صلاح

كان الفنان محمد رمضان قد أزال الستار عن طبيعة علاقته بلاعب منتخب مصر محمد صلاح، خلال لقائه ببرنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، مشيرًا إلى أنه صديقه جدًا، وعلى تواصل معه باستمرار، مُضيفًا: "أنا ومحمد صلاح أصدقاء جدا يمكن الناس متعرفش ده، لكن احنا أصحاب ودائما على تواصل مع بعض".

محمد رمضان ومحمد صلاح

واستكمل محمد رمضان حديثه عن مو صلاح قائلًا: "محمد صلاح ألهم شباب كتير جدا، وأنهم ما يترددوش في قراراتهم ويركزوا في مستقبلهم، دا مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس، لأن التردد بيضيع عمر، وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سريع".

واختتم محمد رمضان تصريحه عن صداقاته من المشاهير بقوله: "معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، يعني تاجر حديد كبير ومقاول كبير، وطبعا اتشرف بصداقته وأخوته المهندس نجيب ساويرس وكتير جدًا".

محمد رمضان ومحمد صلاح

آخر أعمال محمد رمضان

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" الذي خاض به ماراثون دراما رمضان الماضي 2023، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وزينة، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.