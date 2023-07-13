سماح أنور تشعل الساحة الفنية بملامح مثيرة| الجمهور مذهول

أثارت النجمة سماح أنور جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا، بنشرها صورة جديدة تظهر من خلالها بملامح متغيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى.

سماح أنور تشعل الساحة الفنية بملامح متغيرة.. والجمهور يعلق

نشرت سماح أنور تصريحات لها توضح فيه الأخيرة التى تم تفسيرها بشكل خاطئ والتى تسئ للشعب المصرى، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

سماح أنور

سماح أنور تعتذر للشعب المصري "سوء تفاهم"

وأشارت سماح أنور قائلة : "بشكر حضرتك لوجودك جنبي في الموقف ده وسوء الفهم ده، أولا شكرا لكل الناس اللي تفهمت موقفي ووقفت جنبي، وبالنسبة للناس اللي فهموا موقفي غلط أحب أوضحلهم أنا ست مصرية طول عمري وأهلي مصريين، ومصر لها عليا كتير ومكنتش هبقى أي حاجة لولا مصر وشعب مصر.

وتابعت سماح أنور : "كان عندي مشكلة شخصية تخص والدي ووالدتي الراحلين وعملت فيديو كنت منفعلة جدا تجاه الناس اللي تسببوا بالمشكلة دي واتفسر الفيديو بشكل غلط، أحب أقول جملة واحدة بس معتقدش إن فيه أي جملة تانية تنفع بعدها، مصر وشعب مصر خط أحمر".

وكان بصحبة الفنانة سماح أنور فى الفيديو الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والذى علق قائلا : "الفيديو بسجله من داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية وبتشرفني النهاردة الفنانة الكبيرة سماح أنور، الفيديو ده معمول عشان أستاذة سماح أنور توضح بعض الأشياء التي وصلت للناس بطريقة غير مقصودة".

سماح أنور الميلاد والنشأة

قدمت سماح أنور عديدا من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980 واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا) كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية "راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع".