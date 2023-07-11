في ذكرى رحيل لورانس العرب..سبب انفصاله عن فاتن حمامة|اقتناعه أن فلوس التمثيل حرام

تحل أمس الإثنين 10 يوليو، ذكرى وفاة النجم العالمي الراحل لورانس العرب عمر الشريف الذي لم يتكرر مرة أخرى، حيث أن صعدت روحه إلى السماء ورحل عن عالمنا في عام 2015 مثل هذا اليوم تحديدًا، بعد أسطورة من الأعمال الفنية العريقة داخل مصر وخارجها ليسود العالم بفنه.

عمر الشريف

في ذكرى وفاته، نقدم لكم قصة عمر الشريف مع الفلوس وقناعته بأن فلوس التمثيل حرام

كشف عمر الشريف، من خلال تصريحات سابقة له في لقاء تليفزيوني نادر قائلًا: "أنا مبحبش الفلوس ومعنديش علاقة بيها، واتسألت في الموضوع ده ليه؟، يتهيألي بيدفعولي فلوس مقابل التمثيل على الفاضي، وطول عمري مقتنع ليه الواحد يكسب الفلوس اللي بيكسبها عشان بحفظ كلمتين وأروح أقولهم قدام الكاميرا".

عمر الشريف

عمر الشريف "مش مقتنع أن دي فلوس حلال"

وأضاف عمر الشريف: "مش مقتنع أن دي فلوس حلال، ومتهيألي أن دي فلوس حرام، لما بشوف الناس اللي حوليا، اللي تعبان واللي عبقري واللي ميت من الجوع".

عمر الشريف

عمر الشريف "عشان بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يدوني مبالغ فظيعة"

وتابع عمر الشريف: "يعني عشان أنا بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يدوني المبالغ الفظيعة دي، بالنسبة للي بيكسبوه في بقية العمل".

حكاية وصول عمر الشريف للعالمية "لورانس العرب"

اقتحم عمر الشريف في عام 1962 السينما البريطانية، حيث كان ميعاده مع الشهرة العالمية للمرة الأولى حين وقع اختيار المخرج الإنجليزي "ديفيد لين" عليه للقيام بدور في فيلمه الجديد "لورانس العرب"، وأصبح الفيلم فور إنتاجه أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية ويُعد من أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على الإطلاق، وفورًا حاز أداء عمر الشريف على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد وفاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية رفيعة المستوى ومعهما على شهرة عالمية.

وتوالت بعدها الأعمال السينمائية العالمية وبعدها بثلاث سنوات كان ميعاده مع أحد أشهر أدواره في الدكتور زيفاجو من إخراج ديفيد لين، حيث فاز عن دوره بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية لأفضل ممثل في دور رئيسي.

عمر الشريف وفاتن حمامة

سبب انفصال عمر الشريف عن حب حياتة فاتن حمامة

وقرر عمر الشريف، أن يستقر في أوروبا عام 1965 بشكل نهائي، الأمر الذي أثر على زواجه من الفنانة فاتن حمامة وأدى إلى انفصالهما عام 1966 ثم طلاقهما بشكل نهائي عام 1974، ومن الستينات حتى بداية التسعينات، ظل مقيمًا خارج مصر ومنشغلًا بأدواره العالمية في السينما الأمريكية والأوروبية التي قدم خلالها أدوارًا كثيرة ومتنوعة بين الحربي والدرامي والكوميدي، حتى استقر بشكل نهائي بمصر ببداية التسعينات، خلال مشواره الفني الطويل والمميز حصل على عدد من أرفع الجوائز السينمائية قاطبة، ولم يتزوج مرة ثانية منذ انفصاله عن فاتن حمامة، وله من زواجه منها ابن واحد هو طارق وله حفيدان هما عمر وكريم.

عمر الشريف

أشهر أعمال لورانس العرب

ومن أشهر أعمال الراحل عمر الشريف أفلام: "المسافر، المواطن المصري، جبال القمر، الأراجوز، سيدة القصر، نهر الحب، صراع في النيل، فضيحة في الزمالك، لا أنام، صراع في المينا، أيامنا الحلوة، صراع في الوادي، غيرها من الأعمال.