حفيد عمر الشريف يطالب بتحويل مذكرات جده لعمل درامي|لورانس العرب علمني الصبر والكرم

كشف عمر جونيور حفيد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، على إحياء ذكرى وفاة جده، مُعددًا الصفات التي استلهمها من قدوته في الحياة، وحديثه عن مدى اشتياقه لـ لورانس العرب.

حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف "تعلمت منه التحلي بالصبر والطيبة والكرم"

أعرب عمر جونيور حفيد عمر الشريف عن حبه الكبير لجده، مشيرًا إلى الصفات المشتركة بينهما قائلًا:"أنا مشتاق له كثيرًا، تعلمت منه التحلي بالصبر والطيبة والكرم، وأن أحب جميع الناس بغض النظر عن خلفياتنا أو اختلافاتنا".

حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف "شكرًا لك على كل الدروس والقيم التي شاركتها معي"

وأضاف عمر جونيور حفيد عمر الشريف معلقًا: "لن أنس أبدًا كيف كان دائمًا يقضي الوقت للتحدث مع كل معجب يقترب منه، وكيف كان يعاملهم بتقدير واحترام، وإذا كان يسمعني أتمنى أن أقول له شكرًا لك، أشكرك على كل الدروس والقيم التي شاركها معي.

حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف يريد حويل مذكرات جده إلى عمل درامي

من ناحية أخرى، علق حفيد الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة مؤخرًا، على تحويل مذكرات جده إلى عمل درامي، وقال جونيور في تصريحات له : "إنه أمر جيد أن يتم تحويل مذكرات جده إلى عمل درامي، أما عن من سيقدم شخصية الراحل عمر الشريف، خلال أحداث العمل فالأمر يتوقف على الفئة العمرية التي سيتناولها العمل".

حفيد عمر الشريف

ميول حفيد عمر الشريف

في وقت سابق، وصف حفيد عمر الشريف نفسه بالأب الروحي للمثليين في الوطن العربي، وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف المثلي في 2015، ويشجع دائمًا الحرية الفكرية بشأن أي شيء.