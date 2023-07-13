جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية بمبادرة "حياة كريمة" لقرية خليج قبلي

جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية وتوعية وإرشادية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لقرية خليج قبلي

وأطلقت الجامعة قافلة طبية توعية إرشادية شاملة إلى قرية خليج قبلي والقري المجاورة بمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ، بحضور نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة،ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، واحمد عبد الله وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية ، بإشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

وشهدت القافلة الطبية إقبالا من الأهالي وتم توقيع الكشف الطبي على 1273 حالة من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وشاركت كلية الطب البيطري وكلية الزراعة بندوات إرشادية وشاركت كلية التربية النوعية وكلية الآداب بندوات توعية.