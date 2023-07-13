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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأم المتحدة تعلن العثور على مقبرة جماعية غرب دارفور

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، عن العثور على 87 شخصاً على الأقل بعضهم من قبيلة "المساليت" دُفنوا في مقبرة جماعية في غرب دارفور بالسودان.

 

وأدان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، معربا عن فزعه من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

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شهود عيان

وتحدث شهود وجماعات حقوقية في مدينة الجنينة بغرب البلاد عن موجات من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وجماعات من قبائل عربية على أفراد قبيلة المساليت غير العربية،  وشملت الهجمات إطلاق نار من مدى قريب.

واضطر السكان المحليين إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة بين يومي 20 و21 يونيو.

وذكر المكتب في البيان أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروح لم تُعالج، فيما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع للتعليق.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أنه لم يتسن تحديد عدد القتلى من المساليت.

وأثار القتل بدوافع عرقية مخاوف من تكرار الأعمال الوحشية التي ارتكبت في دارفور بعد عام 2003 عندما ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد للجماعات غير العربية في دارفور، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص.

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