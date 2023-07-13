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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

قال معتز الفحل، قيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان، بالإضافة للوصول إلى عملية سياسية شاملة تنتهي إلى حكومة تعمل على إنجاز مهام وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية.  

 

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البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

وأضاف الفحل،  أن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان كان له إيجابيات كثيرة، منها: تأكيده الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان.

وتابع أن دول الجوار متضررة، وبالتالي فإن استقرارها مرتبط بالسودان، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بالقمة، لافتا إلى أن مشاركة دول الجوار بهذا الزخم وهذا الحضور المركز يعبر عن الدعم القاري لهذه القمة، كما شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما أكد على حضور نوعي ورمزي للدول العربية الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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