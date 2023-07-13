نعمة سعيد تحقق الذهبية الثانية في دورة الألعاب العربية بالجزائر

تمكنت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال نعمة سعيد من تحقيق الميدالية الذهبية الثانية لها بدورة الألعاب العربية المقامة فعالياتها بالجزائر حاليَا.





وحققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية في منافسات وزن 71 كجم في الكلين والنتر برفع وزن 130كجم بعد أن تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم لتحقق ميداليتان ذهب.

وبذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل8 ميداليات ذهب وميدالية فضة.

كانت نعمة سعيد قد حققت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 71 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليًا.

ونجحت نعمة سعيد في اقتناص الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن105 كجم.

مشاركة البعثة المصرية ..

وتشارك بعثة رفع الأثقال المصرية باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال ومنافسات ألعاب القوى.

وكان في استقبال البعثة بمطار الجزائر السيد محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رفقة رئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.



وكانت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى قد عادت إلى مصر مساء أمس بعد التمكن من تحقيق خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين بعد أن توجت إسراء عويس بذهبيتين في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في منافسات دفع الجلة.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع رئيس البعثة محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.