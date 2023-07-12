منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات يسافر إسبانيا للمشاركة بكأس العالم للسلة

غادرت بعثة منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، القاهرة صباح اليوم الأربعاء، متوجهة إلى إسبانيا استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم الذي يُقام في الفترة من من 15 يوليو الجاري وحتى 23 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة اللاعبات كل من: جنى الألفي – جنى طارق السعيد – جنى السيد – هنا عبد العال – سلمى خضر – تمارا نادر السيد – جنى الشامي – جودي وائل – عائشة سالم – نور المهدي – سارة أسامة – جايدا خالد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 19 عامًا، مصطفى هدهود مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا مساعدًا، سعد أبو اليزيد مخطط أحمال بدنية، ياسمين الكيلاني طبيب، عفاف عبد اللطيف إداري، محمد الجويلي إحصائي، مصطفى جامع وندى جاسر معايشة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات كندا، الصين، والتشيك. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 15 يوليو بمواجهة التشيك، ثم يلتقي الصين في اليوم التالي، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة كندا يوم 18 يوليو.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الثالثة منتخبات اليابان، ليتوانيا، البرازيل، وإيطاليا.