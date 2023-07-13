أئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند: مصر كانت ولا تزال حصن الإسلام وناشرة

في ختام دورة الأوقاف الدولية..

استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند، وقد حاضر في اليوم الثاني للدورة كلٌّ من الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية) والدكتور محمد الجندي وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (التسامح الديني وقبول الآخر).

وقدم للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات الدولية العلمية والتثقيفية تعمل على تقوية الروابط الدولية بين مصر وأشقائها في إطار نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

حرص الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير

وفي ختام الدورة، أبدى المتدربون من دولة الهند إعجابهم الشديد بموضوعات المحاضرات التي ناقشتها الدورة على مدار اليومين الماضيين؛ مؤكدين أن مصر بلد الأزهر الشريف كانت دومًا حصنًا للإسلام مدافعة عنه وناشرة لعلومه في شتى بقاع الأرض.

كما قدم الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الكاندي (رئيس جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند) الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدورة المتميزة، مثمنًا دوره في نشر صحيح الدين.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين مصر والهند.