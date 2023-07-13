عاجل
هلال القمر يقترن بنجم الدبران الليلة.. شاهدوه الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بالقبض على شاب دون وجه حق القمة 126 .. وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى ستاد القاهرة السيادة السوداني يُرحب بمخرجات قمة القاهرة ويسعى لوقف الحرب تفعيل دور مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار شرط استقرار السودان
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

في ختام دورة الأوقاف الدولية..

أئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند: مصر كانت ولا تزال حصن الإسلام وناشرة

بوابة الوفد الإلكترونية

استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند، وقد حاضر في اليوم الثاني للدورة كلٌّ من الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية) والدكتور محمد الجندي وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرة تحت عنوان: (التسامح الديني وقبول الآخر).

txt

الأوقاف: الأسبوع الثقافي يناقش "آداب الجنائز وحقوقها"‎

txt

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمسابقة إيفاد قراء رمضان

وقدم للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات الدولية العلمية والتثقيفية تعمل على تقوية الروابط الدولية بين مصر وأشقائها في إطار نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

حرص الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير

وفي ختام الدورة، أبدى المتدربون من دولة الهند إعجابهم الشديد بموضوعات المحاضرات التي ناقشتها الدورة على مدار اليومين الماضيين؛ مؤكدين أن مصر بلد الأزهر الشريف كانت دومًا حصنًا للإسلام مدافعة عنه وناشرة لعلومه في شتى بقاع الأرض.

كما قدم الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الكاندي (رئيس جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند) الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدورة المتميزة، مثمنًا دوره في نشر صحيح الدين.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين مصر والهند.

مواد متعلقة

حكم التيمم لصلاة الجنازة خوفا من فواتها بسبب الوضوء

حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها

الجامع الأزهر يرد على شبهة المشككين في القوامة

الإدمان الإلكتروني خطر يداهم الأطفال والشباب وينتزع منهم التفاؤل بالحياة

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج (المنبر الثابت)

الأسبوع الثقافي للأوقاف يناقش "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال"‎

الأعلى للجامعات يطالب بالاستفادة من تجربة جامعة الأزهر في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورات التدريبية لرفع الوعي للطلاب
الجريدة الورقية