السنوسى: الكلمة الاخيرة لمصر لإيقاف الحرب في السودان

أكد عماد السنوسي، رئيس كاتب سوداني، أن توقيت استضافة مصر قمة دول جوار السودان مناسب لأن السودان يعيش حالة من الفوضى بسبب الحرب، وجاء دور القاهرة لتحكيم صوت العقل ووقف صوت البندقية وحقن دماء السودانيين.

وأشار السنوسي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قمة دول جوار السودان جاءت بعد فشل كل المفاوضات الدولية، لافتا إلى أن السودانيين يعولون كثيرا على مخرجات القمة، بحيث تكون مخرجاتها ملزمة.

الازمة في السودان

وأوضح أن الكلمة الأخيرة لمصر لإيقاف الحرب في السودان، إذ إن مصر وقفت على مسافة واحدة لكافة الأطراف المتحاربة في السودان، ولم تسعَ سوى لمصالح الشعب السوداني.

وأوضح أن أكثر من 40% من إجمالي عدد النازحين من السودان توجهوا إلى مصر، وهو ما يؤكد أن الحمل الأثقل من تداعيات هذه الأزمة تحملته مصر.