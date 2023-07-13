الهجرة تكشف عدد المصريين العاملين بالخارج.. غالبيتهم رجال أعمال

كشفت السفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عدد المصريين العاملين بالخارج، وذلك خلال لقائها اليوم مع أعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة، رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى).

وقالت وزيرة الهجرة، إن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز ١٤ مليون شخص، منهم نسبة كبيرة من رجال الأعمال المصريين يشتغلون في مجالات الطاقة والتصدير والاستيراد والصيدلة.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة عملت بشكل أساسي على مبادرة التدريب من أجل التوظيف، فهي الجهة الوحيدة التي استطاعت التعاون مع ألمانيا للتدريب في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت أنه من الضروري وضع آليات للعمل والتعاون في المستقبل، لتكون غرفة الإسكندرية عضو أساسي في مؤتمر مصر تستطيع المقبل، والذي يستهدف مناقشة الاستثمار والصناعة في أفريقيا.

حيث وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها لأعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدي، مضيفة أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تسهم بشكل فعال في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحبت وزيرة الهجرة بمشاركة الغرفة التجارية في الإسكندرية في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا، موضحة أنها ستحرص على تخصيص جانب لمناقشة قضايا العمالة خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، وكذلك التعاون لتدريب العمالة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وعمل غرفة للمركز المصري الألماني داخل العرفة التجارية، وهو المقترح الذي لاقى اهتماما ومناقشة واسعة لوضع تصور لبرامج التدريب ومنح شهادات معتمدة تطمئن الجهات المستقبلة للعمالة.