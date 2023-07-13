الأهلي والزمالك.. على معلول ظهير بدرجة هداف وصانع ألعاب

يلتقى فريق الأهلي بنظيره الزمالك مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 31 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أرقام على معلول مع الأهلي:

يمتلك على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي أرقامًا مميزة بعد تقديمه لمستويات أكثر من رائعة منذ التحاقه بصفوف القلعة الحمراء.

موسم 2018 / 2019:

استطاع على معلول المشاركة فى 36 مباراة مع فريق الكرة بالنادى الأهلى، أحرز من خلالها 10 أهداف، وقام بصناعة 10 آخرين.

موسم 2020 / 2021:

شارك الظهير الأيسر لفريق الأهلي فى 34 مباراة مع فريق الكرة بالنادى الأهلى، سجل من خلالها 6 أهداف، وقام بصناعة 15 آخرين.

موسم 2022 / 2023:

تمكن التونسي المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من المشاركة فى 44 مباراة، أحرز 9 أهداف، وقام بصناعة 16 آخرين.

توج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدًا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

تكشف لغة الأرقام عن التفوق الكبير للأهلي على الزمالك في آخر 10 مواجهات، إذْ حقق المارد الأحمر الفوز في 6 مواجهات، بينما فاز الزمالك في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة مباراتين أيضًا.

موسم 2020: الجولة 4 من الدوري المصري الممتاز، وحققَّ الأهلي الفوز بثنائية دون رد على ستاد القاهرة من دون حضور جماهيري.

موسم 2020: الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موسم 2020: نهائي دوري أبطال إفريقيا وحققَّ الأهلي الفوز بثنائية مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة وتوج بالبطولة بهدف مجدي أفشة الشهير.

موسم 2021: الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة.

موسم 2021 : الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بهدف لكل فريق 1-1.

موسم 2021 : الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية مثيرة.

موسم 2022 : الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز وحسم التعادل نتيجة المباراة بهدفين لكل منهما على ملعب ستاد السلام بثنائية لكل منهما.

موسم 2022 : نهائي بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي وحققَّ الزمالك الفوز بهدفين لهدف 2-1 وتوَّج باللقب.

موسم 2022 : مباراة كأس السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز بنتيجة 2-0.

موسم 2023 : الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 في الجولة 14 على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة:

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ستكون مباراة القمة مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.