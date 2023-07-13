‏ديربي الكرة المصرية.. الأهلي يتفوق على الزمالك تحت صافرة محمود البنا

يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك فى المواجهة التى تجمعهما مساء اليوم، بالجولة الـ 31 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

نتائج الأهلي تحت صافرة محمود البنا

أدار الحكم محمود البنا للنادى الاهلى 46 مباراة بمختلف البطولات سواء على مستوى الدوري أو كأس مصر فاستطاع الأحمر من خلالها تحقيق الفوز فى 35 لقاء، ولقى الخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل 8 اخرين، وحصل على 10 ركلات جزاء ترجيحية، بجانب تعرض لاعو القلعة الحمراء لـ 3 بطاقات حمراء.

نتائج الزمالك تحت صافرة محمود البنا

أسندت الى محمود البنا 31 مباراة لنادى الزمالك للنادى بمختلف البطولات ، فتمكن الأبيض الانتصار فى 18 لقاء، ولقى الخسارة فى 6 مواجهات، وتعادل 7 أخرين وحصل على 12 ركلة جزاء ترجيحية، بجانب تعرض لاعبو الفارس الأبيض لـ 3 بطاقات حمراء.

و يدور صراع تهديفي بين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل 12 هدفاً ويحتل وصافة هدافي الدوري هذا الموسم بينما يعول الأهلي على قدرات محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف هداف الفريق في الدوري برصيد 9 أهداف.

القيمة التسويقية للأهلي والزمالك

و على صعيد القيمة التسويقية، يتفوق الأهلي إجمالاً برصيد 29.6 مليون يورو مقابل 19.83 مليون يورو للزمالك بينما يبقى زيزو الأعلى تسويقياً بين لاعبي الفريقين بواقع 5 ملايين يورو متفوقاً على ديانج الذي تبلغ قيمته التسويقية 4.5 مليون يورو.

و أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

و توج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري.

و تقام المباراة في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري، حيث تحمل المواجهة الكثير من الأهمية لكلا الفريقين رغم حسم الأهلي للقب بطولة الدوري للموسم الجاري.

و تبدء مباراة الاهلي والزمالك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

و تذاع مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.