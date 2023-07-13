مباراة الأهلي والزمالك.. تردد القناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. مباراة الاهلي والزمالك.. هكذا بحث الملايين من عشاق الكرة المصرية خاصة تلك المبارايات التي تجمع أشهر فريقين بمصر الأهلي والزمالك، وتصدرت المباراة محرك البحث جوجل بمصر والسعودية اليوم بالتزامن مع اقتراب موعد إنطلاق المباراة.

وتنشر الوفد لقرائها موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام والقنوات الناقلة وترددها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بمصر وبعض الدول العربية

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام اليوم الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تونس والجزائر والمغرب، فسوف تتابع المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة

ويتم بث مباراة الأهلي والزمالك اليوم قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، التى تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري العام ومنها مباراة الأهلي ضد الزمالك.

وكانت قد أعلنت إدارة قناة أون تايم سبورتس تخصيص 4 من كبار المعلقين الرياضيين لمباراة الأهلي والزمالك الليلة وهم: مدحت شلبي وحاتم بطيشة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وأيمن الكاشف ومؤمن حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات