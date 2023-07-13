موقف الاقتصاد المصري.. أبرز بنود المحور الأول لمؤتمر المصريين في الخارج

قبل إنطلاقه نهاية الشهر..

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المحاورالتي سيناقشها مؤتمر “المصريين بالخارج” المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي، تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين في الخارج، التي انتهجتها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "الزووم"، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد تم التواصُل من خلالها مع 47 دولة.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، والمحور الاجتماعي والخدمي.



وأعلنت السفيرة سها جندي، أن هناك 1000 شخص من المصريين في الخارج، من أكثر من 56 دولة حول العالم، سجلوا لحضور المؤتمر، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، لتعد بذلك تلك النسخة هي الأكبر عددًا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة.

كما لفتت إلى أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستضم نحو 12 جلسة في المحاور التالية: محور كشف حساب، المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور التعليمي، المحور الاجتماعي، والمحور الخدمي.



وإليكم تفاصيل الجلسة الإفتتاحية والمحور الأول لمؤتمر "المصريين بالخارج، قبل إنطلاقه.



أولًا:- الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جلسة "كشف حساب".

أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى أنها سوف تستعرض استراتيجية عمل وزارة الهجرة وما تحقق من إنجازات على مدار العام المُمتد من الدورة الثالثة وحتى الرابعة التي سوف تُعقد في 31 يوليو، فضلًا عن استعراض ما صدر من توصيات في الدورة الثالثة وما تحقق تنفيذًا لكل منها.

المحور الأول للمؤتمر:- "المحور الاقتصادي".

أفادت وزيرة الهجرة، أن جلساته الأربع ستشمل: “استعراض المستجدات في موقف الاقتصاد المصري بهدف إحياء الأمل في قوة الاقتصاد ومستقبله، السياسة النقدية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، الاستثمار والمحفزات وأبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، وأخيرًا استعراض تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابةً لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022”.