وزيرة الهجرة تثمن جهود المستثمرين المصريين بالخارج ومشروعاتهم المتميزة

ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود المستثمرين المصريين بالخارج وما يقومون به من مشروعات متميزة، سواء داخل مصر أو في خارجها، ما يعزز التواصل وتبادل المنافع، بجانب تقديم حلول لتوفير حياة كريمة وتعزيز الخدمات المقدمة للناس في مناطق مختلفة.

وقالت وزيرة الهجرة: “نتطلع لأبعاد مختلفة للشراكة مع الغرفة التجارية لصالح الاستثمار المصري والشباب وتوفير فرص العمل”، مؤكدة ترحيبها بكل أوجه التعاون والتدريب من أجل التوظيف.

حيث وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الإسكندرية للقيام بعدد من الاجتماعات استهلتها بلقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمحافظة السيد أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ونخبة من رجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجدي الوايلي عضو مجلس النواب، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية، والسفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، ويانغ يي القنصل الصيني في الإسكندرية، ونخبة من أبرز رجال الأعمال حول العالم.



وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها لأعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة بجائزة أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدي، مضيفة أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تسهم بشكل فعال في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحبت وزيرة الهجرة بمشاركة الغرفة التجارية في الإسكندرية في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا، موضحة أنها ستحرص على تخصيص جانب لمناقشة قضايا العمالة خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، وكذلك التعاون لتدريب العمالة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وعمل غرفة للمركز المصري الألماني داخل العرفة التجارية، وهو المقترح الذي لاقى اهتماما ومناقشة واسعة لوضع تصور لبرامج التدريب ومنح شهادات معتمدة تطمئن الجهات المستقبلة للعمالة.