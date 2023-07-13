القومي للإعاقة يشيد بموافقة النواب على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل التنموي

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من النائب طارق رضوان, رئيس لجنة حقوق الانسان، بشأن التحالف الوطني لالعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع عدد٦٠ نائب ونائبة.

وأشادت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، بما جاء في نصوص مواد القانون باعتباره تفعيل حقيقي لدور وعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وينظم بشكل كبير عمل الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، لافتة النظر إلى قوة المادة 2 من القانون والخاصة بتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، الامر الذي يمنحه قوة في التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، الترسيخ لفكرة التطوع التي جاءت في المادة 3 من القانون والتي نصت على أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية

وأشادت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بما جاء بالمادة 4 والتي تتضمن أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، وعقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة المتعاملين والمستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل الاهلي وكذلك الجمعيات العاملة بشكل مباشر معهم أو التي يقوم على تأسيسها أشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات .

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن الجميع عليه مسئولية كبيرة تجاه تحقيق ما جاء ببنود ومواد القانون الذي حظي بإشادة كبيرة وواسعة في الداخل والخارج، وحظي بإشادة متميزة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في تعليقه على صياغة القانون.

في ذات السياق وجهت الدكتورة إيمان كريم، الشكر للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ما جاء في صياغته لمشروع القانون، منوهة إلى التعاون القائم بين المجلس واللجنة فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولافتة النظر إيضا إلى التعاون ما بين المجلس والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.