"القومي للإعاقة" ينظم المعرض الرابع لمنتجات ذوي الهمم بمرسى مطروح

نظم المجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس؛ المعرض الرابع لمنتجات ذوي الهمم بنادي وفندق المشير أحمد بدوي بمحافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويأتي ذلك ضمن خطة المجلس لدعم العمل الحر ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

تفاصيل المعرض الرابع لمنتجات ذوي الإعاقة بمرسى مطروح

ويضم المعرض عددًا من المنتجات اليدوية المُصنعة بأيدي ذوي الإعاقة، ويشارك بالمعرض نحو ٢٠ عارض من ذوي الإعاقة بمحافظة مرسى مطروح.

المعرض الرابع لمنتجات ذوي الهمم بمرسى مطروح

وأقدم على زيارة المعرض العقيد أحمد حسن مدير نادي وفندق المشير أحمد بدوي بمدينة مرسى مطروح، والعقيد محمد علي نائب مدير النادي، والعميد وائل يونس.

يُذكر أن المجلس القومي لذوي الإعاقة أعد بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري برنامجًا خاصًا لإقامة العديد من معارض منتجات ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

المعرض الرابع لمنتجات ذوي الهمم بمرسى مطروح

وتهدف هذه المعارض إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الإقتصاد المصري، والعمل على تمكينهم إقتصاديًا.

هذا بالإضافة إلى التدريب على آليات السوق المصرى، وتشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الإقتصاد بالدولة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديمهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.