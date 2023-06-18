عاجل
حقيقة وجود عجز في السلع الغذائية بالأسواق هدوء حذر يسود الأجواء في السودان مع بدء سريان هدنة الـ 3 أيام
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة

القومي للإعاقة يطلق
القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة ا

أطلق المجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، التدريب الثاني من مشروع "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية"، بهدف تعليم أساسيات لغة الإشارة لعدد من الموظفين في الجهات الثقافية بمحافظتي القاهرة والجيزة ممن تم ترشيحهم من قبل وزارة الثقافة.

 

txt

المشرف العام على القومي لذوي الإعاقة يُهنئ الرئيس والقوات المسلحة بتحرير سيناء

تفاصيل التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية

ويأتي التدريب وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة مارس الماضي، والذي يُعقد على فترتين ويستهدف مجموعتين مختلفتين من موظفي الجهات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، على أن تكون الفترة الأولى من ١٨ إلى ٢١ يونيو الجاري، بينما الفترة الثانية تكون من ٩ حتى ١٢ يوليو المقبل.

القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الهمم
القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الهمم

يتناول التدريب عدد من المحاور منها نشأة لغة الإشارة وتطورها ومفهومها، وأسباب الصمم، وأتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويستعرض التدريب بلغة الإشارة الحروف الأبجدية، وأيام الأسبوع، وعدد من الكلمات العامة الشائعة، والألوان، والأرقام، والتعارف، وأفراد الأسرة، والمحافظات، والأعياد والمناسبات، وعدد من الأماكن، وكذلك عدد من الكلمات الثقافية.

القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الهمم
القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الهمم

الجدير بالذكر أن مشروع "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية" يتضمن مجموعة من التدريبات للعاملين بوزارة الثقافة لبناء القدرات في محورين، المحور الأول يختص ببناء القدرات في كيفية إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في البرامج الثقافية، والمحور الثاني يركز على اكساب العاملين أساسيات لغة الإشارة، وخلال شهر مايو المنقضي نظم المجلس تدريب في المحور الأول لمجموعتين مختلفتين من موظفي وزارة الثقافة المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

القومي للإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة ضمن مشروع إدماج ذوي الهمم

مواد متعلقة

لقاء تشاوري بين القومي للإعاقة وممثلي الصحة العالمية

"القومي للإعاقة" ينظم المعرض الرابع لمنتجات ذوي الهمم بمرسى مطروح

القومي للإعاقة ينظم ورشة تدريبية بعنوان "مهارات صياغة التقارير" (تفاصيل)

القومي للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

القومي للإعاقة يشيد بترجمة الجزء الثاني من "يحيى وكنوز" إلى لغة الإشارة
الجريدة الورقية