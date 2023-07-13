رسميًا.. ديانج يشارك في قمة الأهلي والزمالك

وصل النادي الأهلي خطابًا رسميًا قبل قليل من اتحاد الكرة، يفيد بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة النجم المالي الدولي أليو ديانج في مباراة القمة 126 أمام الزمالك والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر منع ديانج من المشاركة في المباريات بسبب مستحقات وكيل أعماله، قبل أن يوم الأخير بإخطار الفيفا بالحصول على مستحقاته وبإنهاء الأزمة والحصول على إذن المشاركة في القمة.

وتتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل مشاهدة مباراة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في القمة 126 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري، حيث تحمل المواجهة الكثير من الأهمية لكلا الفريقين رغم حسم الأهلي للقب بطولة الدوري للموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، وعبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

صورة من خطاب الفيفا