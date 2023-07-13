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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام يكن: خسارة الزمالك للبطولات أكبر دافع للفوز على الأهلي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن دوافع الزمالك في مباراة القمة عديدة منها خسارته العديد من البطولات هذا الموسم لذلك لديه دافع للفوز بهذه المباراة، فهى مباراة تعتبر بطولة خاصة بين الأعلي والزمالك والفوز بها بمثابة حصد بطولة.

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وأضاف في تصريحات لبرنامج من الأخر أن طبيعة هذه المباراة أن كل لاعب يهتم بها لأنها تمثل مباراة شهرة ونجومية له وتسجل فيها تاريخه، وفوز الزمالك على بطل الدوري هدف رئيسي لدي الزمالك، لكن الغلبة ستكون للفريق الذي يتمكن من السيطرة على نصف الملعب.

وأكمل: "مباراة القمة دائماً كبيرة ولها متابعة كبيرة من الدول العربية، ولقاءات الزمالك والأهلي دائماً تشهد ولادة نجم جديد في الملعب وأي لاعب يتمني المشاركة بها".

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة القمة والمعلقين :

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، وعبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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