بدء "الاوكازيون الصيفي" 7 أغسطس ويستمر لمدة شهر
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023
ونص القرار على أن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم، وأشار " كمال" الى إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.