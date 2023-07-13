"عشان الحمولة تقيلة".. إنزال 19 راكبا من طائرة قبل رحلة جوية

طلبت شركة طيران إيزى جيت البريطانية، من 19 راكبًا على متن رحلة من لانزاروت إلى ليفربول النزول من الطائرة لأنها كانت "ثقيلة جدًا على الإقلاع"، وفقًا لتقرير صحيفة إندبندنت.

وتأخرت الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ووزن الطائرة، حيث كان من المفترض أن تقلع الطائرة فى الساعة العاشرة إلا ربع مساء لكنها لم تغادر مطار إسبانيا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء بعد أن طُلب من الركاب التطوع "لاختيار عدم السفر".

وفى مقطع فيديو سجله أحد الركاب، قال الطيار، "شكرًا لكم جميعًا على وصولكم إلى هنا اليوم، لأن هناك الكثير منكم، الطائرة ثقيلة جدًا اليوم تلك الطائرة الثقيلة جنبًا إلى جنب مع مدرج قصير نسبيًا هنا فى لانزاروت، وبعض الرياح التى ليست مواتية تمامًا فى الوقت الحالى، تعنى أنه فى ظل الظروف البيئية الحالية هنا فى لانزاروت، فإن الطائرة ثقيلة جدًا فى الوقت الحالى بحيث لا يمكن مغادرتها".

وفقًا للطيار، "لا توجد طريقة أخرى يمكن للطائرة أن تطير بها، نظرا لأن حالة الرياح والسلامة هى من أولويات الشركة.. هناك عدد من العوامل - الجو حار جدًا، والرياح ليست رائعة، والاتجاه ليس رائعًا.. تحدثت مع فريق العمليات لدينا والطريقة الوحيدة لحل مشكلة طائرة ثقيلة هى جعلها أخف وزنا قليلا ".

ودعا ما يصل إلى 20 راكبًا لاختيار مغادرة الطائرة و "عدم السفر إلى ليفربول الليلة"، كما أعلن الطيار أن إيزى جيت ستقدم حوافز تصل إلى 500 يورو لكل راكب لعدم مواصلة رحلته.

وفى بيان لـ إندبندنت، قال متحدث باسم إيزى جيت إن 19 راكبًا تطوعوا أخيرًا لمغادرة الرحلة، وقال المتحدث الرسمى باسم الخطوط الجوية البريطانية "فى حال تجاوزت الرحلة حدود الوزن، نطلب من الركاب التطوع للانتقال إلى رحلة لاحقة مجانًا، وهو ما حدث فى هذه المناسبة، ويتم منح المتطوعين تعويضات بما يتماشى مع اللوائح، فسلامة الركاب وموظفيهم تأتى على رأس أولويات الشركة".