فرنسا.. تعزيزات أمنية كبيرة خلال العيد الوطني تجنبًا للاحتجاجات

نشرت الحكومة في فرنسا تعزيزات أمنية كبيرة في محاولة لاحتواء الحوادث التي تواكب الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي غدا الجمعة في 14 يوليو، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وحشدت الحكومة الفرنسية نحو 130 ألف شرطي ودركي ووحدات خاصة ومدرعة.

ولجأ وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان إلى الانتشار الأمني نفسه الذي اعتمد خلال الاحتجاجات التي عمت فرنسا إثر مقتل الشاب الجزائري نائل برصاص شرطي فرنسي.

و وصفه الوزير الفرنسي أنه “انتشارا استثنائيا” يشمل 45 ألف شرطي ودركي سيعتمد كل مساء من الخميس وحتى صباح السبت.

وأوضح الوزير أنه للمرة الأولى بمناسبة العيد الوطني ستنشر قوات خاصة من الشرطة والدرك بالإضافة الي مروحيات ومدرعات للدرك في المدن الحساسة.

وأعلنت أنهم نشروا في باريس وحدها ما يقرب عن 10 آلاف عنصر من قوى الأمن سيتواجدون على الأرض في العاصمة وفي المقاطعات المحاذية لها.

وسيكون نحو 40 ألفا من عناصر فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد للتدخل كل مساء لإخماد نيران تضرم في سلال المهملات وحرائق أخرى في السيارات والأبنية.

تنديد بالسياسات التمييزية

وألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع في فرنسا، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.

وقالت جنفياف مانكا المتقاعدة التي كانت تتظاهر في ستراسبورغ لفرانس برس “كفى الضربات بأعقاب البنادق والرصاص المطاط (المستخدم لتفريق المتظاهرين)، إننا بحاجة إلى شرطة محلية”.

ودعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ”إصلاح عميق للشرطة”.

من جهتها، نددت الحكومة بهذه الدعوات إلى التظاهر “في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من أعمال التخريب”.

على صعيد آخر، احتجت وزارة الخارجية الفرنسية السبت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى “حظر التنميط العنصري”.

ونددت الوزارة بـ”تصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها”، مؤكدة “تكثيف مكافحة مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه «مبني على الملامح».

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