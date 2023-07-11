نشرة أخبارِ الوفدِ.. مدبولي يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير سيوة وسفير فرنسا بالقاهرة يشكر مصر

رصدتْ بوابةُ الوفد أهمَ الأخبارِ المحليةِ والرياضيةِ والفنيةِ، اليوم، في نشرةِ أخبارِ اليومِ الثلاثاء الموافقَ 11 يوليو 2023.

ونبدأُ بالأخبارِ المحليةِ..



بعثَ الرئيسُ عبدَالفتاح السيسي رئيسُ الجمهوريةِ ببرقيةِ تهنئةٍ إلى الرئيسِ الدكتورِ لازاروس ما كارثي تشاكويرا رئيسِ جمهوريةِ مالاوي، بمناسبةِ الاحتفالِ بذكرى يومِ الاستقلالِ.



وجهَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعةِ تنفيذِ مشروعاتِ تطويرِ الخدماتِ بواحةِ سيوة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومةِ اليوم بمقرها في العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ؛ لمناقشةِ الكثير من الموضوعاتِ والملفاتِ.



وقال إنَّ هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، خصوصًا ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي”، مؤكدًا أن الحكومة قامتْ بالفعل بتنفيذِ مشروعِ الصرف الزراعي المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هى بداية العمل، وستكونّ هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناهُ.

تطوير الواحة



*وافقَ مجلسُ النوابِ، برئاسةِ المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروعِ القانونِ المقدم من الحكومةِ بإلغاءِ الإعفاءاتِ المقررةِ لجهات الدولةِ في الأنشطةِ الاستثماريةِ والاقتصاديةِ.



* قال أحمد عيسى وزيرُ السياحةِ، إنَّ عددَ المنشآتِ الفندقيةِ لا يتناسبُ مع طموحاتِ مصرَ في زيادةِ الحركةِ الوافدةِ، موضحًا أنَّ مصرَ تحتاجُ على الأقلِ إلى 400 ألف غرفةٍ فندقيةٍ جديدةٍ لخدمةِ 30 مليون سائحٍ في عام 2028.



وأضافَ عيسي، خلال ندوة عقدها مجلسُ الأعمالِ المصريِ الكنديِ، أنَّ ذلك يتطلبُ وضع تحفيزِ وتيسيراتٍ جديدةٍ للمستثمرينَ في القطاعِ السياحيِ، وتكون هى نواة العمل على زيادة الاستثمارات في السنوات المقبلة.

وإلى الأخبارِ العالميةِ



* أعربُ السفير الفرنسي بالقاهرةِ مارك باريتي عن شكرِ بلادهِ لمصرَ لمساعدةِ الرعايا الفرنسيين على العبورِ من السودانِ على ضوءِ الأزمةِ الأخيرةِ التي شهدتَها البلادُ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير اليوم الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.



* أعلنَ مستشارُ الأمنِ القوميِ في البيتِ الأبيضِ، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أنَّ تزويدَ أوكرانيا بالذخائرِ العنقوديةِ سيكون تدبيرًا مؤقتًا، فيما أشارَ إلى معارضةِ العديدِ من الدولِ الأعضاءِ في الناتو لهذا القرارِ، مؤكدًا أنَّ ذلك لا يؤدي إلى انقسامٍ في صفوف الحلف.



*أفادتْ وسائلُ إعلامٍ بريطانيةٍ، بانفجارِ بركانٍ في شبهِ جزيرةِ ريكيانيس بآيسلندا وذلك بعد ساعاتٍ من تسجيلِ زلزالٍ بقوة 5.2 درجة.

انفجارِ بركانٍ



وفي نشرتنا الاقتصاديةِ

* واصلتْ أسعارُ صرفِ الدولارِ استقرارَها مقابل الجنيه المصري، فيما ارتفعتْ العملة الأوروبية "اليورو" في بدايةِ تعاملاتِ اليوم بالبنوكِ.



استقرَّ سعرُ صرفَ الدولارِ في البنكين الأهلي المصري ومصر ليسجلَ ثلاثين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا للشراء وثلاثين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجلَ الدولارُ في البنكِ التجاريِ الدوليِ ثلاثين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا للشراء وثلاثين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجلّ ثلاثين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا للشراء وثلاثين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا للبيع.



وسجلتْ أسعارُ العملةَ الأوروبيةَ "اليورو" ارتفاعًا ما بين عشرة وخمسة عشر قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلتْ ثلاثة وثلاثين جنيهًا وواحد وثمانين قرشًا للشراء وأربعة وثلاثين جنيهًا وواحد من مئة قرش للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلتْ ثلاثة وثلاثين جنيهًا واثنين وتسعين قرشًا للشراء وأربعة وثلاثين جنيهًا وأحد عشر قرشًا للبيع.

*استقرت أسعارُ الذهبِ في بداية تعاملاتِ اليوم في الأسواقِ المصريةِ ومحلات الصاغةِ، ليسجلَ متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا ألفين ومائة وخمسين جنيهًا دون المصنعية.



وما زالتْ أسعارُ الذهبِ في مرحلةِ تذبذباتٍ متتاليةٍ في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

الذهب

أسعار الذهب فى مصر:



عيار "21" : ألفين ومائة وخمسين جنيهًا

عيار "24" : ألفين وأربعمائة وسبعة وخمسين جنيهًا

عيار "22" : ألفين ومائتين واثنين وخمسين جنيهًا.

عيار "18" : ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين جنيهًا

الجنيه الذهب: سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستين جنيهًا

ومنْ أخبارنا الفنيةِ



*تبدأُ فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دارُ الأوبرا المصرية برئاسةِ الدكتور خالد داغر، بحفلٍ لفريقِ استوديو العاصمة، الذى يضمُ نخبةً من طلابِ وخريجيِ كليةِ التربيةِ الموسيقيةِ بجامعةِ حلوان المتخصصين في المسرح الغنائي ويحملُ الحفلُ عنوان "مونولوج .. من فات قديمه تاه" وذلك في الثامنةِ والنصف مساء السبت 15 يوليو على المسرح المكشوف.





*طرحَ النجمُ عمرو دياب مؤخرًا الإعلانَ التشويقيَ لأغنيتِه الجديدة "ياليل" عبر تطبيق "إنستجرام" والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب لأول مرة.



ويتوقعُ طرح أغنية عمرو دياب الجديدة قريبًا عبر تطبيق أنغامي، وتحقيقها لمشاهداتِ ونسبةِ استماعٍ ضخمةٍ بسبب حجم جماهيرية الهضبة.

ومنْ أخبارنا الرياضيةِ



* أكدتْ تقارير صحفية أنَّ نجمَ مصر وليفربول محمد صلاح قد يواجه صراعًا مع ناديه في الصيفِ المقبل، لإمكانيةِ مشاركتِه في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس مع منتخب بلادهِ.



ويغيبُ مهاجم ليفربول عن عدد من المباريات في يناير وفبراير نتيجة مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، حيث يستعد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لقيادة منتخب مصر في النسخة القادمة من البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

محمد صلاح



يترقبُ عشاقُ كرةَ القدمِ المصريةِ مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مساء الخميس المقبلِ، في المو



يعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد خمس وسبعين نقطةً، فيما الزمالك يحتلُ المركز الثالث برصيد تسع وخمسين نقطةً.