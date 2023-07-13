توتال الفرنسية تبحث خطط البحث عن الغاز بمناطق امتيازها في البحر المتوسط

في لقاء مع وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة توتال انرجيز الفرنسية برئاسة جين جايلت نائب رئيس الشركة للاستكشاف والانتاج بمنطقة شمال افريقيا والوفد المرافق ، حيث تناول اللقاء خطط و برامج الشركة فى مجال البحث عن الغاز بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط .

واكد المهندس طارق الملا ان العمل فى استثمار موارد الغاز فى منطقة شرق المتوسط يشهد تطوراً كبيراً ، فى اطار منظومة التعاون والتكامل التى خلقها منتدى غاز شرق المتوسط ، والتى ساهمت فى توحيد جهود دول المنطقة و دمج جهود الحكومات والشركات العالمية العاملة فى المنطقة سوياً بما يسهم فى دعم خطط ضخ الاستثمارات فى تنمية موارد الغاز .

واضاف الملا ان مصر تعتبر منصة تنطلق منها الشركات العالمية للتوسع فى اعمالها فى منطقة شرق المتوسط فى ظل توافر البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال.

وناقش الوزير خلال اللقاء مع مسئولى الشركة الفرنسية الاسراع بعمليات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى فى مناطق امتيازهابالبحر المتوسط سعياً للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق اكتشافات جديدة ، خاصة وان هناك عوامل مشجعة كتوافر البنية التحتية للغاز الطبيعى المسال فى مصر التى يمكن ربطها بالاكتشافات الجديدة والخبرات المتميزة فى هذا المجال.

واكد الملا ان الغاز سيظل الوقود الأهم فى مزيج الطاقة لفترة طويلة باعتباره انظف انواع الوقود الاحفورى وتأميناً لمصادر الطاقة ، مع التأكيد على اهمية زيادة استخدام الطاقة المتجددة والخضراء بالتوازى مع زيادة انتاج الغاز الطبيعى .

ومن جانبه اكد نائب رئيس شركة توتال انرجيز انها مهتمة بزيادة انتاج الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأمثل وانها تخطط للاسراع فى عمليات الحفر والتنمية لآبار الغاز بمناطق امتيازها فى مصر ، وان منطقة البحر المتوسط تحمل آمال وتوقعات ايجابية لتحقيق المزيد من النجاحات فى مجال الغاز الطبيعى .

وتستثمر توتال انرجيز كمشغل رئيسى فى منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط حيث يتم وضع اولى الابار المكتشفة بالمنطقة وهو البئر بشروش على خريطة الانتاج .

حضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .