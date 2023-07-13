موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال المشجعين في مباراة القمة 126

خاص

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هئية ستاد القاهرة الدولي ، عن موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس.

أكد وليد عبد الوهاب في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان البوابات سوف تفتتح في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة لاستقبال الجماهير.

أشار:" ان سوف يكون عدد الجماهير 6 ألف مشجع بين جماهير الأهلى والزمالك لحضور مباراة القمة و المقصورة بحضور أعضاء مجلسي إدارة النادي الأهلي والزمالك وأعضاء الجمعية العمومية فقط.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الامارات العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 و 2 على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي ، بتعليق مدحت شلبي و أيمن الكاشف و مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية .