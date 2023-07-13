عاجل
عناقيد النجوم تزين صفحة السماء لمدة 8 أيام.. تابعوها الليلة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم الرئيس: قمة اليوم تؤكد الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة السودانية (شاهد) الرئيس السيسي: إنشاء آلية وزارية لوقف القتال في السودان (شاهد) السيسي يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة (شاهد)
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص

موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال المشجعين في مباراة القمة 126

جماهير الزمالك والأهلى
جماهير الزمالك والأهلى

كشف  وليد عبد الوهاب رئيس هئية ستاد القاهرة الدولي ، عن موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال  الجماهير  لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك  مساء اليوم الخميس.

txt

كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل القمة أمام الزمالك

txt

مروان عطية يضع كولر في ورطة قبل لقاء الزمالك

أكد وليد عبد الوهاب  في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان البوابات سوف تفتتح في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة  لاستقبال الجماهير.

 

أشار:"  ان سوف يكون عدد الجماهير  6 ألف مشجع  بين جماهير الأهلى والزمالك لحضور  مباراة القمة و المقصورة  بحضور أعضاء مجلسي إدارة النادي الأهلي والزمالك وأعضاء الجمعية العمومية فقط.

 

موعد مباراة  الأهلى والزمالك

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الامارات العربية  السعودية .

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 و 2  على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي ، بتعليق مدحت شلبي و أيمن الكاشف و مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية .

الجريدة الورقية