مروان عطية يضع كولر في ورطة قبل لقاء الزمالك

تلقي السويسري مارسيل كولر ضربة موجعة قبل ساعات قليلة من إنطلاق مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك بعد تأكد غياب مروان عطية نجم وسط ملعب الفريق.

وجاء خروج مروان عطية من حسابات كولر، بعدما تلقي اللاعب خبر وفاة والده في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، ليغادر علي إثرها معسكر الفريق.

وبات كولر في ورطة بعدما تأزم موقف وسط الفريق، خاصة بعد رحيل حمدي فتحي وغياب عمرو السولية، وإيقاف أليو ديانج.

ويفكر مارسيل كولر في الوقت في توفير بديل للاعب مروان عطية، ويوجد أمامه الجزائري احمد القندوسي واللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا.

في سياق متصل قدم النادي الأهلي النعي في وفاة لاعب مروان عطية عبر حسابه الرسمي.

النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي لمروان عطية في وفاة "والده"

يخوض الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر منتشيًا بتحقيقه لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حيث يسعى المدرب لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين للفوز في المباراة التي دائمًا ما تحمل حسابات أخرى نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد قنوسي – أليو ديانج أو رامي ربيعة

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا